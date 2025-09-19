気象庁は、19日午前11時、口永良部島の噴火警戒レベルを、火口周辺規制の『2』から『1』に引き下げ、噴火警報を解除しました。口永良部島の噴火警戒レベルが『1』になるのは、2025年4月以来で、約5か月ぶりです。