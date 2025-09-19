女優西野七瀬（31）が19日、都内で、「au新iPhone発売イベント」に、有村架純とともに登場した。神木隆之介らと同社のCM「意識高すぎ！高杉くん」シリーズに出演していることから登場。新型のiPhone17が販売開始となる午前8時に合わせてカウントダウンを行った。同じくauの「三太郎シリーズ」に出演する有村架純を前に、「いつもかわいい…、かわいいって言っちゃった、おきれいだなと思って見ています」と思わず飾らぬ本音を見