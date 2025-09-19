フィリーズ地元局に衝撃米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）までの本拠地フィリーズ3連戦で2本のホームランを放った。フィリーズ側の放送席でも、解説者たちがその存在感に脱帽。16日（同17日）の50号には「どこに着弾したのか、いまだに分かりません」と改めて衝撃を口にした。大谷は投打二刀流出場だった16日に430フィート（約131メートル）の特大50号。翌日にも51号をかっ飛ばしている。3連戦を終