東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で超人たちが熱戦を繰り広げている。第6日の18日に行われた女子800メートル予選では、ジェシカ・ハル（オーストラリア）が激しく転倒。大流血も走り切り、組最下位の7着ながら救済措置で準決勝に進んだ。1500メートルで昨夏のパリ五輪で銀メダルを獲得し、今大会でも銅メダルだったハルに大アクシデントが発生した。800メートル予選7組。5レーンから発進したハルだっ