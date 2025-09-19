ノーベル賞作家のカズオ・イシグロ作品の映画化“恋多き女優”と呼ばれた二階堂ふみ（30）が8月10日、『メイプル超合金』カズレーサーとの電撃結婚を発表。８年越しの“純愛”に驚きの声が上がった。しかし、俳優としての歩みを止めるつもりはさらさらないようだ。「秋ドラマの注目作。菅田将暉（32）主演、三谷幸喜（64）が脚本を手掛ける『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）に出演。そしてエ