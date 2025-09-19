筆者の知人Aさんは、離婚し女手一つで小学生の息子を育てるシングルマザー。シングルマザーとなったAさんが気づいたのが、世の中には父親がいないというだけで態度を変える人がいるということです。ある日、同級生のNに怪我をさせられて帰ってきた息子。反省していると思われたN一家でしたが、Aさんがシングルマザーだと知ると……。 息子が怪我をして帰ってきました 小学4年生の男の子を育てているAさん。