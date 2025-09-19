歌手・橋幸夫さん（享年82）が亡くなって2週間が経った。通夜と告別式がしめやかに営まれたものの、余波が広がり続けているーー。話題になっているのは、EXILE・ATSUSHI（45）のモノマネ芸人・RYO。RYOは9月9日の橋さんの通夜に参列したのだが……。「RYOさんは“金髪オールバック”にサングラスをかけて葬儀場に現れました。ATSUSHIさんそっくりだったので報道陣も勘違いして囲み取材をしようとする場面もあったのですが、RYOさん