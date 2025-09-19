9月15日からフジテレビ関東ローカルで再放送されている’95年の大ヒットドラマ『王様のレストラン』。同作は父の死によって、落ちぶれたフレンチレストラン「ベル・エキプ」の若きオーナーになった原田禄郎のもとに、揺るがぬ情熱と厳しいプロとしての生きざまを持つ一人のギャルソン（給仕）・千石武が突然登場。「ベル・エキプ」にはシェフやバーテンとしてなんとなく働いていた若者が集まっていたが、彼らは次第に千石に触発さ