9月22日に告示を控える自民党総裁選（以下、総裁選）。先陣を切って立候補を表明した茂木敏充前幹事長（69）を皮切りに、ここ1週間は“出馬ラッシュ”が続いた。18日午後には高市早苗前経済安全保障相（64）が立候補を表明し、いよいよ候補者が出揃ったかたちだ。今夏の参院選で過半数割れを喫し、少数与党に転じた自民・公明両党。昨年の衆院選に続く敗北への責任追及の矛先は、石破茂首相（68）に向けられた。自民党内では“石破