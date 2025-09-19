シネマカリテほか全国公開中第77回カンヌ国際映画祭で「ある視点部門グランプリ」と、優れた演技を見せた犬に与えられる「パルムドッグ賞」をダブル受賞した。中国の寂れゆく街を舞台に、青年や大人、無数の野犬たちの生きざまを描く群像劇。繁栄とは何かを考えさせられる問題作でもある。【写真】「タンゴの後で」あの衝撃作でトラウマを抱えた女優マリア・シュナイダーの絶望を描く2008年、北京オリンピック開催間近の中国。