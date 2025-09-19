元プロレスラーでタレントの北斗晶が、19日までにインスタグラムを更新。夫の佐々木健介が孫と触れ合う姿を公開した。【写真】かわいい孫にデレデレの佐々木健介北斗は「じーちゃんデレデレ」とつづり、健介が長男・健之介さんとプロレスラー・凛の間に産まれた孫娘・寿々ちゃんに絵本を読み聞かせる写真をアップ。一緒に横になって絵本を読む姿がなんとも微笑ましい1枚になっている。幸せそうな家族の日常を見たファンか