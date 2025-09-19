ボートレーサー養成所の「第137期修了記念競走」が19日、福岡県柳川市で行われた。第4Rの「養成所チャンプ決定戦」は1号艇の藤田康生（静岡）がインコースからコンマ15のスタート。2、3コースがへこむスリットで4コースから安藤瑠希（静岡）が攻めるが、冷静に受け止め先マイ。そのまま逃げ切った。ガッツポーズでピットに戻ってきた藤田は「素直にうれしい。自分の旋回に集中した。（ターンは）完璧だったと思う」と胸を