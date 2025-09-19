7人組グループ・WEST.が今年3月から6月にかけて全国9都市28公演をまわったアリーナツアー『WEST. LIVE TOUR 2025 A.H.O. -Audio Hang Out-』のBlu-ray＆DVDを、11月5日に発売することが決定した。【動画】WEST.ライブ本編から特典まで詰め込んだダイジェスト映像を公開“アホになって音で遊ぶ!!!!!!!” をコンセプトに、メンバーひとりひとりが楽曲制作に携わった個性あふれる7曲のパフォーマンスから “アホ要素満載のコント