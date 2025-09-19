昨年の英G1キングジョージ6世＆クイーンエリザベスS覇者ゴリアット（セン5＝仏グラファール）はBCターフ（11月1日、デルマー）出走後、来日してジャパンC（11月30日、東京）から有馬記念（12月28日、中山）に転戦するプランがあることが19日、分かった。所有する米国人馬主のジョン・スチュワート氏がXで発表した。「日本の競馬ファンの皆さまへ」と題し、「ジャパンCに参戦し、ファンが望むなら有馬記念に出走する可能性もあ