俳優の知念里奈（44）が18日、Instagramを更新。身長190cmでバレエダンサーとして活躍する19歳長男との“顔出し”親子ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】知念里奈、長男・慈英さんの顔出しショットや親子ショット知念は2005年に結婚し、翌年第1子となる長男・慈英さんが誕生するも2007年に離婚。2016年にはミュージカル俳優の井上芳雄（46）と再婚し、2018年に第2子となる次男が誕生していた。これまでInstagram