イギリスを国賓として訪問したアメリカのトランプ大統領は、スターマー首相と会談し、先端技術の発展へ連携を強化する協定に署名しました。【映像】トランプ大統領のコメント「世界中で急速に普及しているAIなどの分野において、政府や学術界、民間セクターの新たな連携が生まれるでしょう」（トランプ大統領）トランプ大統領とスターマー首相は18日、ロンドン近郊の首相の別荘で会談し、その後、AIなど先端技術の発展に向けた