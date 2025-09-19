愛知県の醸造メーカー・キッコーナ（名古屋市）は9月1日、「あん肝醤油」と「うに醤油」（各200㎖、希望小売価格税抜500円前後）を新たに発売した。「あん肝醤油」は、愛知県産濃口醤油にあんこうの肝をブレンドした濃厚な旨味が特徴。「うに醤油」も、愛知県産濃口醤油をベースにウニの旨味をブレンドした芳醇な味わい。どちらも刺身や卵かけごはんの美味しさを高めるほか、焼きおにぎりやじゃがバターなどもおすすめ。量販