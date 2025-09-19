お酒は飲まないけど、夜にソフトドリンクでは物足りない。でもノンアル飲料はちょっと…。これまでのノンアルが満たせていなかったニーズを狙う“夜専用炭酸水”が登場した。アサヒビールが9月17日に発売したカクテルテイスト飲料「ウィルキンソン タンサン タグソバー」。飲む人も飲まない人も共に楽しめる文化創造を目指す「スマートドリンキング」の定着へ、ユーザーの選択肢を広げる。酒が好きな人向けのノンアルではなく、タ