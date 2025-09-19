千葉市で15日、車が歩道へ乗り上げ、駐車場から出ようとしていた青い車に衝突した。直前には歩道に人もおり、車はすぐ目の前を通過していた。青い車は90度回転して、隣の建物に突っ込むような形で停止した。警察によると、この事故で1人がけがをしているという。カーブ直進し歩道へ突入…駐車場から出ようとした車と衝突千葉市中央区で15日午後4時頃、カメラが捉えたのは、前を走る車が歩道に乗り上げ、青い車に衝突する瞬間だ。撮