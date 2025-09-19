先代にはなかった4WD仕様も出た！ホンダは2025年9月18日、コンパクトSUV「ヴェゼル」に追加する新グレードの「e:HEV RS（以下、ヴェゼルRS）」を公開しました。発売は10月の予定です。【グリルでイメージ激変？】これが復活する「ヴェゼルRS」です（写真で見る）もともと「RS」は、先代モデルである初代ヴェゼルで人気を博したスポーティなグレードです。2021年に現行ヴェゼルへモデルチェンジする際に廃止となっていましたが