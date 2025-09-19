広島県民が愛してやまないソウルフード「むすびのむさし」をご紹介します（筆者撮影）【画像を見る】むすびのむさしの大人気メニュー「若鶏むすび」弁当はこんな感じ出張先でご当地グルメを楽しみたいけれど、個人店は選びづらい――そんな時に頼れるのがローカルチェーン。本連載では、出張者目線で人気チェーンを紹介する。​連載16回目に取り上げるのは、広島県で知らない人はいないといっても過言ではない「むすびのむさ