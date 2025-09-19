◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの通算２２２勝左腕、Ｃ・カーショー投手（３７）が１８日（日本時間１９日）、今季限りで現役を引退することを表明し、ドジャースタジアム内で会見を行った。会見場にはフリーマン、大谷らほとんどのチームメートが駆けつけ、カーショーの言葉に聞き入った。左腕が言葉に詰まり、涙を流したのは同僚への思い