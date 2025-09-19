今年4月に櫻坂46 四期生として加入したばかりの9人が、22日発売のファッション雑誌『ViVi』11月号（講談社）にそろって登場する。『キミにぴったりな”キュン”ニット』というタイトルで、ニットを紹介するファッション企画に挑戦した。【写真】ピンクのリンクコーデ！普段とまったく違う雰囲気の”てんかりん”今回の撮影テーマは「四期生がキュンキュンするニット」。山川宇衣、中川智尋の2人は、ガーリーなイメージで甘ロゴ