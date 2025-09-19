ドジャースの通算２２２勝左腕、Ｃ・カーショー投手（３７）が１８日（日本時間１９日）、今季限りで現役を引退することを表明し、ドジャースタジアム内で会見を行った。「今年は本当に楽しい年だった。このチームで過ごした時間は最高だった。皆と一緒に過ごせて最高だった。だから、これ以上（引退するのに）ふさわしいシーズンはないと思う。自分が一番望まないのは（自分の引退発表で）チームがシーズン最後の試合に勝利す