閣議後会見で発言する小泉農相＝１９日、農林水産省自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への出馬意向を固めている小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）は１９日の閣議後会見で、今回総裁選で小泉氏支援に回ると表明した河野太郎前デジタル相（同１５区）について「前回総裁選ではともに候補者として戦った関係だが、今回、ありがたいことに応援すると言っていただいた。大変心強く思っている」と述べた。 小泉氏は、