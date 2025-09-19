お笑い芸人の今田耕司が１９日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」で、現在開催中の世界陸上について話した。同番組でアシスタントを務める良原安美アナは、１０日間の夏休みを取りヨーロッパ旅行に行っていた。日本を離れていた良原アナに対し、今田は「アミーゴ（良原アナの愛称）は分かってないかも分かんないですけども、１０日間…。もうＴＢＳ界隈、いや日本が今もう世界陸上で」と、ＴＢＳで独占中継している