演歌歌手の真田ナオキが１８日放送のＢＳ１１「鶴瓶のええ歌やなぁ」（毎週木曜、夜８時）に出演。吉幾三が作曲作詞したメジャーデビュー曲「恵比寿」の制作秘話を明かした。２０２０年にメジャーデビューをした真田。メジャーデビュー曲「恵比寿」は師匠の吉が作曲作詞をした楽曲だ。真田は吉から聞いた話として「この曲はな、恵比寿に山本譲二と飲みに行ったときに、雨がパラパラっと降ってきて、その雨がポツっと手に落ちて