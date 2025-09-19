日本マクドナルドが、バーガーとサイドメニュー、ドリンクを組み合わせて500円台で楽しめる「セット500」の新テレビCMを、9月23日から全国で放映すると発表しました。出演するのは女優の多部未華子さん。今年3月に5種類のセットとして展開を始めて以降、多くの利用客から好評を得ていることを記念した企画です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「セット500」は「ハンバーガー」「マックチキン（R）」「スパ