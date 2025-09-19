2025年11月5日、ノエビアから新美容液『リセット セラム』が登場します。世界で初めて国際化粧品表示名称に登録された“ニリンソウ1”の美容成分に加え、アルガンツリーの幹細胞エキス2をはじめとする植物エキスやうるおいサポート成分を贅沢に配合。みずみずしい使用感と華やかな香りで、使うたびに肌をリセットするような心地よさを届けます。 ニリンソウ*1とアルガンツリーの力 ノエビアは自社農場で研究