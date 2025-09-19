農作物に大きな被害をもたらす厄介者のイノシシ。それが増え続けている栃木・小山市で取材すると、収穫目前の新米が食い荒らされていました。市内の農作物の被害額は4000万円超。2024年度の捕獲数は過去最多となり、今年3月にはケガ人も出ました。■小山市民「恐怖を感じます」栃木・小山市。宇都宮市に次ぐ県内第二の都市で、イノシシの出没が相次いでいます。小山市民（30代）「恐怖を感じます。何かしら危険があるとなると、外