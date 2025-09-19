糖度や酸度などの基準をクリアした三重県産のブランドみかん「みえの一番星」の出荷が始まったことから、18日、JAの関係者が県庁を訪れ、今年の出来具合を報告しました。全国トップクラスに出荷が早い、三重生まれのみかん「みえ紀南一号」のうち、糖度や酸度などの基準をクリアした商品をJA伊勢では「みえの一番星」として出荷しています。この日は、JA伊勢の関係者らが県庁を訪れ、三重県の野呂副知事に今年の出来を報告しました