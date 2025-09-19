¤´¤ß½¦¤¤¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¹¥ÝGOMI¡ªin¿·µÜ³¤´ß¡×¡ÊÊ¡²¬¸©¼çºÅ¡Ë¤¬10·î4Æü¸á¸å2¡Á4»þÈ¾¡¢¿·µÜÄ®²¼ÉÜ¤Î¿·µÜ³¤´ß¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë½¸¤á¤¿¤´¤ß¤ÎÁíÎÌ¤Ê¤É¤ò¥Á¡¼¥à¤Ç¶¥¤¦Âç²ñ¡£¸©¤Ïº£·î24Æü¤Þ¤Ç»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©¤ÎÀ¶ÁÝ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç2015Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¡£³¤´ß¤ËÉºÃå¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¥Ý¥êÂÞ¡¢È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¥Á¡¼¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ½¦¤¤¡¢¤´¤ß¤Î¼ïÎà¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç·×¤äÁíÎÌ¤Ç½ç°Ì¤òÁè