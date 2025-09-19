台風第１８号は、フィリピンの東をゆっくりした速さで西へ進んでいます。 【画像】台風18号の進路を見る 台風第１８号は、１９日９時にはフィリピンの東の北緯１５度４０分、東経１３１度５５分にあって、ゆっくりした速さで西へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで中心の東側３３０キロ以内と西側２８０キロ以内では風速１５メ