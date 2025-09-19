Ê¡²¬¸©¤Ê¤É¤Ï10·î11Æü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å4»þ¤Ë½ÕÆü»Ô¸¶Ä®3ÃúÌÜ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥×¥é¥¶ÂÎ°é´Û¡¦¥×¡¼¥ë¤Ç³«¤¯¡Ö¥Õ¥¯¥ª¥«¡¦¥Ñ¥é¥¹¥¿¡¼¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÂ¬Äê²ñ¡¦ÁêÃÌ²ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¶¥µ»Âç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ïº£·î29Æü¡£¸©Æâ¤Ë½»¤à¾®³Ø6Ç¯À¸°Ê¾å¤Î¿Í¤Ç»èÂÎ¡¢»ë³Ð¡¢ÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¾ò·ï¡ÊÃÎÅª¾ã³²¤Ï20ºÐ°Ê²¼¡Ë¡£¶¥µ»¤Ï¡¢Î¦¾å¢¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó