現地９月18日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第１節で、堂安律が加入したフランクフルト（ドイツ）が、ガラタサライ（トルコ）とホームで対戦。５−１で大勝した。開始８分にカウンターから先制点を許したなか、猛反撃のきっかけを作ったのは、堂安だった。絶好調のレフティは37分にゴール前でボールを奪うと、一気にペナルティエリア内深くに侵入。前に出てくるGKを横目に左足で上手く流し込み、同点弾