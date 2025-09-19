通算222勝を挙げ、サイ・ヤング賞を3度受賞したドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が18日（日本時間19日）、今季限りでの現役引退を発表。本拠ドジャースタジアムで会見を開き、エレン夫人への感謝の思いを口にした。会見前にはグラウンドで長男チャーリー君とキャッチボール。家族も会見を最前列で見守った。さらに仲間たちも会見場に大挙して押し寄せ、ロバーツ監督はじめプライアー投手コーチらスタッフ、投手陣