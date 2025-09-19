テレビ東京系「じっくり聞いタロウスター近況（秘）報告」が１８日放送され、大手芸能事務所「エイベックス」に所属する若手の女性タレントや女優らが集結した。この日は「ネクストブレイクするのは誰だ！？エイベックスＳＰ」として、ブレイクを狙う女性５人が登場した。ＹｏｕＴｕｂｅｒのｍｏｍｏｈａｈａは「私はマスク詐欺動画でバズりました」と切り出し、「ＹｏｕＴｕｂｅの方でマスク配信をしているすごい可愛い女