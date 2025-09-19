歌手・タレントで現在双子を妊娠中の中川翔子さんが、妊娠35週を過ぎて入院した状況を自身のインスタグラムで伝えています。【写真を見る】【 中川翔子 】双子妊娠中「入院して良かった」「安心感が全然違う！先生たち頼もしい！」 翔子さんは「入院して良かったーーー」と率直に明かし「血圧や双子の張りなどは元気で健康！」「なんかまたお腹でかくなってる」と、自身の目線から見える、まるで山のように天に向かって突き上