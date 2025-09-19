【エルサレム＝工藤彩香】イスラエルが占領するパレスチナ自治区ヨルダン川西岸とヨルダンの境界にあるアレンビー橋の検問所で１８日、銃撃があり、イスラエル兵士２人が死亡した。イスラエル軍の発表によると、発砲したのはヨルダンからパレスチナ自治区ガザへ支援物資を運ぶトラックの運転手で、その場で治安部隊に射殺された。ヨルダン外務省は、運転手はヨルダン人だと発表。「支援物資輸送を脅かす行為だ」と運転手を非難