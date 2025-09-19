演歌歌手辰巳ゆうと（27）が、歌手円広志（72）がMCを務めるカンテレの情報番組「よ〜いドン！」（月〜金曜午前9時50分、関西ローカル）のオリジナルソングを歌うことが分かった。同局が18日、発表した。番組内で随時、詳細を発表し、「カンテレ祭り！2025よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」（11月21〜24日、扇町公園ほか）の最終日に生披露する。円が「お客さんともっと感動を分かち合いたい」という熱い思いから、昨年行われ