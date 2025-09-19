今年のサマーマイル王者で、中京記念５着以降休んでいるキープカルム（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）は富士Ｓ・Ｇ２（１０月１８日、東京競馬場・芝１６００メートル）へ向かうことになった。きょう９月１９日に栗東へ戻り、態勢を整えていく。ラジオ日本賞で２着だったジョーローリット（牝４歳、栗東・中竹和也厩舎、父ダノンレジェンド）は藤森Ｓ（１０月５日、京都競馬場・ダート１２００メートル）に転