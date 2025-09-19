横浜ＦＭは１９日、横須賀市内で福岡戦（２０日・日産ス）に向けて冒頭のみを公開して全体練習を行った。現在チームは勝ち点２５（得失点差マイナス１２）でＪ１残留圏内の１７位に位置するが、降格圏内の１８位湘南とは同勝ち点（得失点差マイナス２４）で並んでいる。ここ３戦連続未勝利＆無得点とＪ１残留へ苦しい状況が続く中、今節は１２位の福岡と対戦。リーグ戦では２４年から３連敗中の相手を打ち破り、Ｊ１残留へ勝