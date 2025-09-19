歌手でタレントの円広志が、演歌界の若き実力派・辰巳ゆうとと初タッグを組み、オリジナルソングを制作することを１９日、カンテレが発表した。放送１８年目を迎えるカンテレ朝の情報番組「よ〜いドン！」（月〜金曜・前９時５０分）で、スペシャルプロジェクトが進行中だ。番組ＭＣの円が、辰巳と同番組のオリジナルソングを制作。１１月２１日から開催される「カンテレ祭り！２０２５よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」