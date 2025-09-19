１８日に放送されたＴＢＳ系「東京２０２５世界陸上」（午後７時１０時５７分）の世帯平均視聴率が１６・７％を記録したことが１９日、分かった。個人視聴率は１０・２％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）大会第６日の１８日は男子４００メートル決勝、女子５０００メートル予選などを放送。男子４００メートルでは、日本勢３４年ぶりに決勝に進んだ中島佑気ジョセフ（富士通）が４４秒６２で６位入賞を果たした。瞬