コリアスプリントで２着だったチカッパ（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父リアルスティール）はＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１０００メートル）を目指すことになった。「前走でもかかる面があるということだったから、この距離がいい方に出るかもしれません」と中竹調教師は説明した。キーンランドＣで１１着だったレイピア（牡３歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）はみちのくＳ（