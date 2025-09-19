◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神・芝２４００メートル＝３着までに菊花賞・Ｇ１の優先出走権）第７３回神戸新聞杯の枠順が１９日、決定した。日本ダービー３着のショウヘイ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は５枠５番に決定。坂井瑠星騎手との新コンビで重賞２勝目を狙う。同５着のエリキング（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は大外の８枠１０番。同８着のジョバンニ（牡３歳