◆欧州ＣＬ・リーグフェーズ第１節フランクフルト５―１ガラタサライ（１８日・ドイチェ・バンク・パルク）各地で第１節が行われ、日本代表ＭＦ堂安律が所属するフランクフルトは、ガラタサライに完勝した。堂安は右ウイングとして先発し、チャンピオンズリーグデビューを果たした。前半８分に先制されるが、同３７分にペナルティーエリア近くでの堂安のパスカットがオウンゴールを誘発。同点に追いつくと、同アディショナル