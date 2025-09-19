◆第７１回オールカマー・Ｇ２（９月２１日、中山競馬場・芝２２００メートル）中距離路線の有力馬が覇を競うオールカマーの枠順が９月１９日、確定した。昨年の有馬記念の覇者で、前走の宝塚記念１１着から巻き返しを狙うレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、４枠４番に決定した。今年の京都記念など重賞３勝を挙げた実績馬で、今秋の始動戦を迎えるヨーホーレイク（牡７歳、栗東・友道康夫