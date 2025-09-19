ウオッカ【バラライカ（Balalaika）】 ウオッカのよさを味わえる辛口の味わい バラライカは、ロシアなどで使われている民族楽器。サイドカーのベースをウオッカに替えたもので、すっきりとした辛口の味わいが楽しめる。ホワイトキュラソーとレモンジュースの爽やかさもいい。 レシピ ウオッカ：30mlホワイトキュラソー：15mlレモンジュース：15ml すべ