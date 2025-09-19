高松北警察署 高松北署は、傷害の疑いで高松市中新町の44歳の会社員の男を逮捕しました。 警察によりますと、男は16日午後10時50分ごろ自宅で、高松市の40代の知人女性の胸部などを足蹴りするなどし暴行を加えた疑いが持たれています。女性は肋骨を骨折するなど全治約4週間のけがを負いました。 男が消防に通報し、消防から警察に通報があったということです。警察の調べに対し男は「あっています」などと話し、容疑を認